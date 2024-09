San Siro: Inter e Milan rifiutano il restyling di WeBuild e propongono un nuovo stadio

Al via l'incontro a Palazzo Marino tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l'ad del Milan Giorgio Furlani, l'ad corporate dell'Inter Alessandro Antonello e Katherine Ralph, membro del cda dell'Inter e Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree, società proprietaria del club nerazzurro. Durante il vertice, le due squadre hanno respinto la proposta di restyling dello stadio San Siro avanzata da WeBuild. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato che, dopo una lunga analisi, i due club hanno concluso che ristrutturare il leggendario impianto non è economicamente sostenibile. I dirigenti delle due squadre hanno suggerito un ritorno all’idea di costruire un nuovo stadio nella stessa area di San Siro, un progetto che era stato messo da parte nel 2019.

Sala: "Dietrofront inaspettato, l'ipotesi di un nuovo impianto a San Siro"

"La loro proposta è di tornare sull'idea di un nuovo stadio sempre nell'area di San Siro", prosegue Sala. Si tratta di un dietrofront inaspettato perché l'ipotesi di un nuovo impianto nei pressi del Meazza, emersa già nel 2019, era stata esclusa, tanto che i due club avevano iniziato - talvolta con azioni concrete - a pensare ad altro". Il piano di WeBuild prevedeva la ristrutturazione dello stadio Meazza, con il mantenimento delle partite in corso durante i lavori. Tuttavia, Milan e Inter hanno optato per l’abbandono di questo progetto, considerandolo non praticabile. Il nuovo piano prevede ora la realizzazione di un impianto sportivo completamente nuovo nella zona di San Siro. Questo cambio di direzione potrebbe rivelarsi una soluzione più adatta alle esigenze delle squadre, che stanno collaborando per definire i dettagli del futuro stadio e assicurare una proposta solida e realizzabile.

Sala: “Chiederò a Inter e Milan di abbandonare progetti a Rozzano e San Donato”

Beppe Sala ha annunciato che chiederà ufficialmente a Inter e Milan di rinunciare ai loro piani per nuovi stadi a Rozzano e San Donato, se e quando i club confermeranno di voler procedere con il progetto di un nuovo stadio vicino a San Siro. "Ho chiesto una sola cosa a Inter e Milan: confermare che questa sarà l'unica opzione che prenderanno in considerazione", ha dichiarato Sala al termine dell'incontro con i club. Il sindaco ha sottolineato che, una volta fornite tutte le informazioni richieste ai club, chiederà una conferma definitiva di questa scelta, per garantire chiarezza e rapidità nel processo. "Non posso chiedere garanzie al momento, ma quando avrò fornito i dati necessari, sarà inevitabile richiederle", ha aggiunto Sala.

San Siro, Fontana: "Nuovo stadio nell'area? Soluzione molto bella e utile"

La decisione di Inter e Milan di tornare sulla proposta di un nuovo stadio sempre nell'area di San Siro "secondo il mio modestissimo punto di vista è una soluzione molto molto bella, molto positiva e molto utile per il gioco del calcio e per la città perche' consentirebbe anche una ristrutturazione di un intero quartiere. Credo che sarebbe una strada che condivido". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione per le celebrazioni del centenario dell'autostrada A8 Milano-Varese

Monguzzi (Verdi): "Due stadi in città è follia"

"Due stadi a San Siro sono una follia! Il Comune interrompa il gioco delle 3 tavolette delle squadre e detti indirizzi chiari. La ristrutturazione del Meazza". Lo afferma Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi dopo la bocciatura di Inter e Milan alla ristrutturazione del Meazza proposta da Webuild. "Le squadre cambiano idea ogni 10 giorni e giocano col Comune perché trovano un interlocutore debole e arrendevole. Di fronte a un atteggiamento deciso, dove il Comune impegna tutto il suo peso politico, si sgonfieranno immediatamente tutti i bluff delle squadre, ridicoli perché non hanno soldi e perché in banca gli interessi sui debiti sono alti. Un altro stadio a San Siro sarebbe poi una follia, consumerebbe 50mila mq di verde in un momento in cui bisogna disasfaltare e decementificare", conclude Monguzzi.