San Siro, Milan e Inter a fianco del Comune contro il vincolo

“Il ricorso contro il vincolo sul secondo anello di San Siro continua a tenere banco. L’udienza è già stata fissata, ma intanto si sono mosse anche Inter e Milan”. E’ quanto riporta un articolo di Calcio e Finanza. “Sia il club nerazzurro che la società rossonera si sono affiancate, di fatto, al Comune di Milano nel ricorso contro il vincolo, dando procura a uno studio legale di rappresentare e difendere le società nel giudizio proposto dall’amministrazione comunale, scegliendo lo studio AmmLex (tra i quali in particolare l’avvocato Ada Lucia De Cesaris, ex vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Milano durante l’amministrazione del sindaco Giuliano Pisapia) per prendere parte al ricorso. Il 14 e il 15 novembre, infatti, così, sono stati depositati due atti di costituzione in giudizio da parte dei due club, una sorta di passaggio formale considerando che il tema riguarda da vicino le due società in particolare sul fronte del progetto del nuovo stadio nell’area dell’attuale San Siro”, spiega la testata online. Iscriviti alla newsletter