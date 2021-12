San Siro, nel dibattito ritorna anche l'ipotesi dei due stadi

Giungi (Pd): "Doppio stadio? Non è un'idea da respingere immediatamente"

Due stadi? "Non è un'idea che può essere immediatamente respinta, va comunque vagliata e soprattutto dibattuta con le squadre". Lo ha detto il consigliere comunale del Pd e presidente della Commissione consiliare Olimpiadi Alessandro Giungi, a margine della Tavola Rotonda su San Siro, interpellato da Mianews, in merito alla proposta avanzata da Fratelli d'Italia e in particolare da Ignazio La Russa per la nascita di un comitato che sostenga la coesistenza di due stadi, senza abbattere San Siro.

"Credo che su questo aspetto sia necessario capire se c'è un interesse da parte di coloro che nell'altro stadio dovranno andare a giocare, ovvero o il Milan o l'Inter. Bisogna che le società dicano la loro su questo aspetto, perché sono due impianti, quindi immagino che uno diventerebbe appannaggio dell'Inter e uno del Milan", ha concluso.

Monguzzi (Verdi): "No al nuovo impianto"

"Noi siamo contro il consumo di suolo. C'è già San Siro. Si può ristrutturare, non si capisce perché bisogna farne uno di fianco per di più su un prato verde molto bello". Così Carlo Monguzzi, capogruppo dei Verdi in Comune, interpellato da Mianews, a margine della seconda edizione della Tavola Rotonda su San Siro organizzata da Coordinamento San Siro, ha commentato la proposta di Fratelli d'Italia di far nascere un comitato a favore dei "due stadi" spiegata lunedì da Ignazio La Russa che avrebbe già individuato anche i possibili presidenti del comitato, Ernesto Pellegrini e Maurizio Dallocchio.

Facchetti: "Due stadi? Dovrebbero essere in punti diversi della città"

"Non riesco a immaginarmi due stadi. Se ci dovessero essere stadi diversi in punti diversi della città, ipotesi che era stata avanzata con le precedenti gestione dei club, in zone dove non c'era nulla e si potevano far crescere costruendo impianti nuovi. Faccio fatica a immaginarmi due stadi a cento metri uno dall'altro, mi sembra un po' insensato". Lo ha detto Gianfelice Facchetti, attore e figlio dell'ex bandiera dell'Inter Giacinto, interpellato da Mianews.

Trotta: "Ipotesi ue stadi difficile da sostenere"

"Penso che due stadi vicini a San Siro rappresentino un'ipotesi difficile da sostenere. E' vero che nella maggior parte delle città europee ci sono più stadi, le squadre di calcio sono proprietarie dei loro stadi e ci sono stadi comunali, ma non attaccati l'uno all'altro. Due stadi nella stessa zona francamente mi sembra un'ipotesi difficile da sostenere. Sostenere un'idea che ci siano più stadi in una città come Milano ovviamente non è una cosa che si può fare prima delle Olimpiadi, ma è un processo che si dovrà avviare e mi sembra un'idea del tutto corretta". Lo ha detto Claudio Trotta, promoter e uno dei promotori del Comitato Sì Meazza, a margine della Tavolo rotonda su San Siro, interpellato da Mianews.

Sulla possibilità di aprire un dialogo con il Comitato a favore dei due stadi, Trotta ha detto: "Penso che bisogna dialogare con tutti, ma il Comitato Sì Meazza è nato con un compito principale: evitare che lo stadio venga demolito. Vogliamo restare focalizzati su questo tema, nemmeno considerando progetti alternativi per adesso. Io personalmente apprezzo il progetto Aceti e Magistretti, ma è prematuro. Il tema ora è che lo stadio di San Siro non va demolito", ha concluso.

De Chirico (FI): "Sul tema stadio in maggioranza è il caos"

"Da quando Sala ha dichiarato la pubblica utilità del progetto del nuovo distretto sportivo e d'intrattenimento a San Siro è un susseguirsi di dichiarazioni. C'è chi chiede di promuovere il dibattito pubblico, chi chiede che decida i milanesi attraverso il referendum, chi sta raccogliendo firme illustri per salvare il Meazza, chi organizza incontri in teatro e chi vuol costituire il comitato per i due stadi. Poi ci sono tre presidenti di commissioni comunali (Fedrighini, Ceccarelli e Giungi) che chiedono attraverso una lettera che siano le loro commissioni ad occuparsi del nuovo stadio, ma escludono la presidente della commissione Sport, Angelica Vasile, dalla questione. Sul tema del nuovo impianto sportivo, nella maggioranza che amministra Palazzo Marino regna il caos totale con gli esponenti della variopinta sinistra milanese alla ricerca di un salvagente per non perdere la faccia dopo le promesse elettorali". Lo dichiara Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.