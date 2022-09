San Siro, online il sito web dedicato al dibattito pubblico

E' online il sito web del dibattito pubblico (con anche un logo 'dedicato') sul progetto stadio all'indirizzo www.dpstadiomilano.it. Il dibattito pubblico, si legge nel sito, "ha lo scopo di presentare al pubblico la proposta del nuovo stadio di Milano e di raccogliere osservazioni e proposte per consentire di valutare e migliorare il progetto.Il dibattito è aperto a tutte le persone interessate ed è organizzato affinché il pubblico possa ricevere informazioni sulla proposta, chiedere ed ottenere chiarimenti, indicare criticità o temi da approfondire, e proporre soluzioni migliorative", come riporta Mia News.

San Siro, il 28 settembre il primo incontro pubblico

Sul sito tutte le informazioni per partecipare (in presenza o online) al primo incontro del 28 settembre, dalle ore 17 alle 20, a palazzo Marino per la presentazione del dossier di progetto. Oggi alle 14.30, invece, si riuniscono le commissioni Rigenerazione Urbana, Mobilità, Ambiente, Verde e Animali, Sport-Turismo-Politiche Giovanili-Politiche per il Benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026 con all'ordine del giorno, appunto, l'avvio del dibattito pubblico. Alla commissione partecipano l'assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi e Andrea Pillon, di Avventura Urbana Srl, nominato coordinatore del dibattito.