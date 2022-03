San Siro, Sala: "Capisco la stanchezza dei club, ma non stiamo rallentando"

"Io capisco anche le squadre, loro dicono che per fare un vero progetto esecutivo servono tanti soldi e che nell’incertezza tanti soldi non li mettono. Il dibattito pubblico lo si fa sul progetto esistente, ma vale meno". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto dell'Arena Santa Giulia, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se le due squadre Inter e Milan presenteranno o meno il progetto esecutivo, su cui dovrebbe innestarsi il dibattito pubblico.

"Io ragiono solo di San Siro, per il resto è legittimo che le squadre verifichino le loro altre possibilità, per me sarebbe certamente una cosa negativa se non rimanessero a San Siro. Però posso anche capire il fatto che le squadre siano stanche, i tempi sono stati lunghi ma se faccio un esame di tutto quello che è stato non c’è mai stata una volontà di rallentamento. Forse due mesi attorno alla campagna elettorale ma da lì in poi nessuno ha voluto rallentare". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del progetto di Arena di Santa Giulia.

San Siro, Sala: "Il dibattito annullerebbe il referendum"

"Il dibattito pubblico bisogna farlo, quello che sostengo è che il dibattito non allunga i tempi rispetto ai ricorsi che sono stati fatti e la richiesta di referendum. Il dibattito pubblico automaticamente annullerebbe il referendum. Il problema è se le squadre avranno ancora la pazienza per aspettare alcuni mesi o no. D’altro canto andassero a Sesto o da qualunque altra parte è chiaro che i terreni li conosciamo e vanno bonificati e poi va fatto un piano di mobilità quindi sicuramente nei tempi non ci guadagnano molto. Ma non sono così irrispettoso da dire che stanno sbagliando", ha concluso Sala.

Sala: "Arena Santa Giulia, lavori al via entro fine anno"

"I lavori per l'Arena di Santa Giulia partiranno entro fine anno, il ricorso poi è un’altra storia che speriamo si chiuda bene, però entro fine anno c’è l’impegno a cominciare i lavori. I lavori in realtà ci sono già perché ci sono dei grandi lavori di bonifica e di preparazione dei terreni già ampiamente in corso". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del progetto dell'Arena di Santa Giulia che durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026 ospiterà le gare di hockey maschili. Nel corso della conferenza stampa Sala ha precisato che per il momento "siamo in tempo. Non essendoci stata la sospensiva del Tar, noi intanto andiamo avanti e per adesso i ricorsi non impattano sui lavori".

Arena Santa Giulia, Sala: "Progetto che mi piace moltissimo"

"Il progetto a me piace moltissimo, al di là della qualità architettonica il punto è che per come me l’hanno presentato è veramente polifunzionale. Cioè in un attimo si trasforma in un impianto per lo sport, per un concerto dove si sta seduti, in piedi, c’è un grande uso del digitale e mi piace moltissimo. Sono 16 mila posti per cui è chiaro che a Milano c’era ne era bisogno da tanto tempo", ha aggiunto.