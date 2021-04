San Siro, Sala: "Il tema non è lo stadio ma le costruzioni accessorie"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a parlare del futuro dello stadio di San Siro: "Noi parliamo di Stadio e automaticamente equivochiamo sul progetto che e' meno de 50% del progetto. Se oggi le squadre mi chiedessero di costruire lo stadio io avrei molto meno problemi: e' un oggetto chiaro dove si sa quello che si fa, ma se il tema e' lo stadio e altre costruzioni accessorie che portano 5 anni di lavoro e hanno un impatto fondamentale sul quartiere e sulla citta', questo ci porta ad essere partner nel ridisegnare quel quartiere e vogliamo sapere con chi stiamo parlando. Voglio che l'Inter chiarisca la posizione sul vendo- non vendo. Se l'Inter domani viene a dirmi che manterra' la proprieta' della societa' per altri 3 anni io non ho problemi ma siccome sono al corrente di trattative di cessione forse nel periodo passato io aspetto solo un chiarimento".ì