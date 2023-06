San Siro, Sala: "Il vincolo è un grandissimo problema"

"Se c'e' questo vincolo su San Siro e' un grandissimo problema. Noi al momento siamo qui fermi in attesa" ma "in un paio di mesi" ci si attende una risposta dalla Soprintendenza, che le squadre e il Comune di Milano hanno incontrato lo scorso 12 maggio, "non di piu' perche' se no diventa un problema". E' il pensiero del sindaco di Milano Giuseppe Sala, anche alla luce del terremoto che si sta scatenando in casa rossonera.

Sala: "Sento riformulare l'ipotesi Assago..."

"Non so cosa sta succedendo al Milan (con il licenziamento del direttore tecnico Paolo Maldini, ndr) e non sono in condizione di giudicare, oggi sui giornali ho sentito riformulare l'ipotesi Assago. Il problema - insiste Sala - e' che con il vincolo a San Siro e' difficile fare un altro stadio di fianco perche' rimarrebbero due impianti cosi' vicini. La Cassazione cosa ne direbbe del rumore e del caos che si creerebbe?".