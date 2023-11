San Siro, Sala invita Milan e Inter in consiglio comunale. VIDEO

San Siro, Sala invita Milan e Inter in consiglio comunale

"Non ci sono novità" su un possibile incontro con Milan e Inter, sul tema stadio, "ma credo se ne parlerà anche oggi in consiglio comunale. L’invito alle squadre a venire c’è, io vorrei che fosse alla presenza del consiglio comunale perché poi andare a riferire e non sapere cosa riferire diventa difficile". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'incontro con il Corpo Consolare organizzato dalla Camera di Commercio dal titolo "Milano: start up, talenti e innovazione" a Palazzo Giureconsulti.