San Siro, Sala: “Nessun atteggiamento ostile sul nuovo stadio”. VIDEO

San Siro, Sala: “Nessun atteggiamento ostile sul nuovo stadio”

Nuovo stadio San Siro, ieri il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è brevemente espresso a margine dell'evento “Milano è memoria” organizzato alla Loggia dei Mercanti, a Milano, per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. Ha detto: “Dal mio punto di vista non cambia molto. Credo che sul futuro dell’Inter e sul controllo dell’Inter mi pare di essere l’unico che chiede di capire”. Sia Inter, sia Milan “sanno dove sono di casa. Non c’è nessun atteggiamento ostile al progetto stadio, ma devo difendere l’interesse pubblico”.

Sul tema, incalza il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico: " Sala continua a ripetere che sul nuovo stadio è disponibile al dialogo e che lui deve salvaguardare l'interesse pubblico. Su quest'ultimo punto la risposta sta tutta nell'investimento da 1 miliardo e 200 milioni. A febbraio le squadre hanno presentato la documentazione extra richiesta. Entro maggio il Comune di Milano deve dare risposta. Di inutile c'è solo il catenaccio infruttuoso del sindaco che non si esprime per non rompere con gli alleati di coalizione".