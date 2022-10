San Siro, Sala: "Porre fine alla discussione: dopo il dibattito no referendum"

"Bisogna porre fine alla discussione sullo Stadio e spero che il dibattito pubblico lo faccia anche se non è l'unico strumento partecipativo: nello Statuto del Comune esiste la possibilità dei referendum che possono essere consultivi, propositivi o abrogativi. Il ricorso al referendum è un caso estremo e dal mio punto di vista spero che il dibattito pubblico sia alternativo al referendum perché se facciamo il dibattito pubblico, appunto, diamo contezza alla cittadinanza che abbiamo ascoltato le opinioni e che abbiamo modificato alcune cose". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto al dibattito 'Partecipazione alla polis: tra mito e realtà' nell'ambito Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 che si tiene al Palazzo delle Esposizioni di Roma, in merito al dibattito pubblico sull'area di San Siro. Lo riferisce Mia News.

Stadio Milano, Sala: "Il dibattito serve a riportare razionalità"

"Il dibattito sullo stadio è una delle questioni più emotive che ci siano anche per la visione che hanno i tifosi del calcio, delle squadre e del bene per i club. Il dibattito serve per riportare alla razionalità perché è estremamente importante che le cose siano spiegate: per l'Amministrazione di Milano è impossibile immaginare di mantenere due stadi, tenere l'attuale San Siro ha costi di gestione sono altissimi", ha aggiunto Sala.