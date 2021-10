San Siro, Sala: "Possibile mediazione con i club, ci rivedremo in settimana"

"Ieri secondo me è andata bene e c'è una possibilità di apertura, di trovare una mediazione. Qui è problema di mediazione tra la comprensibile necessità delle squadre di avere un impianto nuovo e la mia necessità di fare rispettare le regole che ci siamo dati quindi di avere costruzioni sostenibili e nell'ambito delle misure consuete in città. Si tratta di un problema su cui trovare una via di collaborazione e credo che ci rivedremo già in settimana, penso si possa fare. Ovviamente bisogna agire con tutta l'attenzione del caso e essere chiari con i cittadini", ha detto - come riporta Mianews - il sindaco Giuseppe Sala, in merito all'incontro avuto ieri con i vertici di Milan e Inter sull'area dello stadio di San Siro.

"Non mi esprimo di più perché credo che se cominciamo a lasciare intendere mezze cose possa essere un errore. Quando troveremo una soluzione, e mi auguro che la troveremo, ci metteremo la faccia insieme: io dal lato Comune e le due squadre dal loro lato e spiegheremo ai cittadini cosa si può e vuole fare", ha aggiunto Sala.

Ieri il sindaco ha incontrato a Palazzo Marino i rappresentanti delle società F.C. Internazionale e A.C. Milan per riprendere il dossier stadio. Dopo l'incontro, una nota di Palazzo Marino ha fatto sapere: "L’Amministrazione comunale comprende l’esigenza delle squadre di calcio di dotarsi di un nuovo impianto che permetta loro di tornare a competere ai più alti livelli internazionale e intende favorire questo percorso. Va però individuata una soluzione che permetta di coniugare al meglio la sostenibilità ambientale del nuovo sviluppo urbanistico con l’investimento dei club".

Sala: "Rigenerazione quartiere San Siro? Serve collaborazione con Regione"

"Come tutti sappiamo si tratta di un quartiere delicato che merita attenzione. E' un quartiere giovane, il 20 per cento della popolazione sono ragazzi e bisogna intervenire su tanti aspetti: la sicurezza è un tema evidente però bisogna dare anche spazi di socialità a chi ci vive e insistere a lavorare molto sulla cultura, sulla socialità, sull'aggregazione e poi è necessario fare interventi sulle case popolari. Questo è il motivo per cui sia nel protocollo e sia come presenza operativa la Regione avrà un ruolo importante e credo possa essere un buon terreno di collaborazione", ha proseguito il sindaco Sala, in merito alla sottoscrizione del 'Protocollo d'intesa per la rigenerazione del Quartiere San Siro'.

"Sul quartiere di San Siro - ha poi aggiunto Sala - ci sono impegni precisi del fare non valorizzati. Dobbiamo prenderci, ad esempio, l'impegno di mettere più vigili lì insieme ad altre forze dell'ordine, di sostenere iniziative che ci sono sul mercato di piazza Selinunte. Dobbiamo prenderci qualche impegno". Sala ha poi spiegato che nel protocollo da sottoscrivere non ci sono impegni finanziari degli enti "ma ci sono impegni abbastanza precisi del Comune".

Piscina (Lega): "Sala coinvolga il consiglio comunale"

“Prendo atto delle dichiarazioni del sindaco Sala inerenti alla possibilità di trovare una mediazione con le società Milan e Inter sulla realizzazione del nuovo stadio, ma da questo percorso non può essere escluso il Consiglio Comunale”: così Samuele Piscina, Consigliere Comunale di Milano e vicecommissario cittadino della Lega. “Purtroppo Sala continua con la sua politica dell’annuncite mediatica, dicendo tutto e niente su come è andato l’incontro con le due società - prosegue Piscina -. Ritengo che per trattare seriamente un argomento di grande peso come quello del nuovo impianto sia necessaria chiarezza e trasparenza. Per questo, appena istituite le commissioni consiliari, chiederò al Sindaco di riferire in aula sull’avanzamento della trattativa”. “Nel frattempo, mi chiedo cosa ne pensi la neo-Assessore Grandi delle parole del Sindaco, considerando che nelle prime uscite stampa (sue e del suo partito, lo stesso a cui è iscritto il Sala), si è sempre dichiarata contraria alla realizzazione del nuovo impianto”, conclude l’esponente leghista. “Ci sono già i primi scricchiolii in Giunta Comunale o la Grandi cambierà all’improvviso idea?".