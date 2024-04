San Siro, Sala: "Possibile una ristrutturazione in due fasi"

La ristrutturazione di San Siro potrebbe svolgersi in due fasi, come ipotizzato dall'ad dell'Inter Alessandro Antonello che ha parlato di una fase soft prima delle Olimpiadi e una fase d'intervento strutturale dopo l'inaugurazione dei giochi. "Io penso di si'", ha confermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del masterplan di Milano Santa Giulia. "E' chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo. Credo che quella possa essere la soluzione", ha aggiunto.

Inter e Milan hanno segnalato a Webuild le loro necessità

Sala ha poi commentato quanto detto dal patron del Milano Gerry Cardinale, secondo il quale se il club non riuscira' a costruire a San Donato restera' a San Siro. "Ho sentito e apprezzo le parole di pragmatismo di Gerry Cardinale - ha detto -. La cosa positiva e' che Inter e Milan hanno mandato a Webuild le loro necessita' e ce l'hanno comunicato formalmente, in maniera tale che" Webuild "le possa considerare nella costruzione del progetto. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno. Quello che sto facendo con i miei uffici e' continuare a spingere perche' vengano rispettati i tempi e perche' e' importante che per giugno noi possiamo costituire un'alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano", ha concluso.

Sala: "San Siro pronto per la Champions e non per gli Europei? Buffo..."

"Abodi lo rispetto ed e' un amico" pero' "trovo un po' buffo che" lo stadio Meazza sia considerato "pronto per la finale di Champions League" che potrebbe giocarsi nel 2026 o nel 2027 "e non per gli Europei. Non lo so. E' una cosa strana, tutto e' da capire. Dopodiche' i tecnici sono loro quindi avranno anche ragione", ha aggiunto Sala. Il ministro dello sport aveva detto che per come e' ora San Siro non e' in grado di ospitare gli Europei del 2032.