San Siro, Sala: "Ricorriamo contro il vincolo culturale"

In relazione al vincolo posto dalla Soprintendenza sul Meazza lo scorso agosto "il nostro orientamento e' ricorrere avverso il parere favorevole del ministero della Cultura, parere che cita la sussistenza di un interesse culturale per il secondo anello. In questo senso stanno lavorando i nostri uffici". Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla Commissione consiliare quadrigiunta Rigenerazione Urbana, Mobilita'-Ambiente-Verde e Animali, Sport-Turismo-Politiche Giovanili-Politiche per il Benessere e Olimpiadi-Paralimpiadi Milano Cortina 2026, che si sta svolgendo nell'aula del consiglio comunale. "Oltre a cio' - ha aggiunto Sala - segnaleremo in modo ufficiale al Governo e alla Corte dei Conti che c'e' un danno economico per il Comune e i contribuenti milanesi". "La mia opinione e' che vincolo sia assurdo" oltreche' "un forte nocumento al valore patrimoniale e alla ricchezza del comune di Milano e dei cittadini", ha concluso.