San Siro, sold out il concerto dei Maneskin

A pochi giorni dalla nomination ai Grammy Awards nella categoria "Best New Artist", i Maneskin annunciano il sold out a San Siro per lo show previsto lunedì 24 luglio 2023, e raddoppiano le date evento negli stadi con due nuovi appuntamenti allo Stadio Olimpico di Roma venerdì 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano martedì 25 luglio 2023. I biglietti per le nuove date saranno disponibili online da sabato 19 novembre alle ore 11.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da giovedì 24 novembre alle ore 11.00.