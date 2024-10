San Siro, l'ipotesi al ministero: un nuovo stadio e rifunzionalizzare il Meazza

Il progetto del nuovo stadio di Milano compie un ulteriore passo avanti. Questa mattina, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha incontrato i vertici di Inter e Milan, rappresentati dai dirigenti e dai proprietari dei club, Oaktree Capital e Redbird Capital Partners, insieme alla soprintendente Emanuela Carpani. La delegazione è stata ricevuta dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, con la partecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il tema centrale del vertice: la costruzione del nuovo stadio a San Siro e il futuro del Meazza.

Rifunzionalizzazione del Meazza e nuovi sviluppi

Durante l’incontro, è stata presentata l'ipotesi di costruzione di un nuovo stadio a San Siro, accompagnata dalle linee guida per la rifunzionalizzazione dell’attuale Stadio Meazza. Questo progetto mira a mantenere attivo e funzionale il celebre stadio, integrandolo in un piano di sviluppo delle aree circostanti. Le proposte, già condivise con la soprintendente Carpani, sono state accolte positivamente dai ministri presenti. La rifunzionalizzazione del Meazza potrebbe rappresentare una soluzione innovativa per preservare uno degli stadi più iconici d’Italia, mentre si lavora a una nuova struttura.

Prossimi passi: manifestazione di interesse

Il vertice ha visto un clima di apprezzamento e soddisfazione generale per il progetto. A breve, Inter e Milan presenteranno ufficialmente la manifestazione di interesse al Comune di Milano, un passaggio fondamentale per proseguire con l’iter burocratico necessario. In parallelo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate, che fornirà il quadro economico completo per una valutazione dettagliata del progetto.