San Siro, slitta via libera al nuovo stadio. Salvini: “Si costruisca a Sesto”

San Siro, slitta il via libera al nuovo stadio. Salvini: “Si costruisca a Sesto”

In attesa del vincolo sul Meazza, annunciato dal sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, il Comune di Milano – secondo quanto riporta l’edizione milanese di Repubblica – avrebbe deciso di far slittare il via libera definitivo al nuovo stadio.

Salvini: "Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno e sicuro a Sesto San Giovanni. Basta con ritardi e soldi sprecati"

Si vocifera che Milan e Inter non abbiano più tempo da perdere. L’intenzione è di far sorgere il nuovo impianto a Sesto San Giovanni. Della stessa opinione, Matteo Salvini, che in un tweet scrive: “Già troppi anni persi, Milan e Inter non possono più perdere tempo. Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno e sicuro a Sesto San Giovanni. Basta con ritardi e soldi sprecati”.