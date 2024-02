Pasticceria Martesana, per San Valentino baci di dama in limited edition

Per questo San Valentino il coloratissimo stilista Alessandro Enriquez, che da sempre racconta l’amore in ogni sua collezione, realizza una limited edition con la storica Pasticceria Martesana: i baci di Alessandro. Una variante dei baci di dama classici con l’inedito e goloso ripieno al gusto “amore”, un connubio di cioccolato bianco e polpa di lampone che incanterà con le sue note dolci esaltate dalla leggerezza dell’iconico frutto rosso... pronti a farvi innamorare!

San Valentino, Pasticceria Martesana insieme ad Alessandro Enriquez

“Ho imparato ad amare dalla mia famiglia come dovremmo fare tutti sin da piccoli. Crescendo ho legato alcuni sapori ai miei stati d’animo. Il lampone, con il suo gusto e il suo profumo mi ha sempre rimandato al sentimento più puro e armonico del mondo, l’amore. Ma quello incondizionato, leggero e libero, tra amanti ma anche tra amici, tra fratelli o familiari. Non riesco a non amare e con questi baci vorrei che tutti ricordassero che amare è vivere!”, ha raccontato Alessandro Enriquez.