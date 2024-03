San Vittore, si finge magistrato per entrare in carcere e assistere a un'udienza

La settimana scorsa, nella casa circondariale di San Vittore a Milano, un uomo di 62 anni si è finto procuratore per entrare nel carcere e assistere ad un'udienza preliminare per furto aggravato. L'uomo si è presentato all'ingresso del carcere insieme all'imputato e al suo avvocato. Agli addetti alla sicurezza ha dichiarato di essere un procuratore, ma quando gli è stato chiesto di mostrare il tesserino, ha inventato la scusa di averlo dimenticato a casa. Tuttavia sulla sua carta di identità, alla voce professione, era indicata quella di magistrato. All'arrivo del gip e tramite gli accertamenti della polizia è emerso che l'uomo non aveva alcun titolo per partecipare all'udienza in carcere. Infatti, si trattava di un coimputato nel processo in questione per furto, sottoposto ai servizi sociali all'Uepe. Il Tribunale di Sorveglianza, informato dell'accaduto, ha disposto la revoca della misura alternativa e il 62enne è stato arrestato e portato in carcere.