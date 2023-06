Sanbitter fa il verso a Schlein: arriva l’apericromia a Milano

Sulla scia di fenomeni sempre più popolari nel nostro Paese come la cromoterapia o l’armocromia ,dove il colore è protagonista e riesce a trasferire determinate emozioni e stati d’animo, anche a tavola sta emergendo questa tendenza. E proprio a partire da questo, il mondo dell’aperitivo è stato conquistato da un trend che mette al centro i colori e le emozioni, tanto che Sanbittèr -emblema dell’aperitivo analcolico italiano e protagonista della campagna “Tutti i Colori dell’Aperitivo” – ha indagato la tendenza, coniando l’Apericromia e divenendone portavoce conconsigli, tips e ricette ad hoc.

Un nuovo trend che unisce il concetto di “cromia”, ossia tonalità di colorazione,al momento dell’aperitivo

Si tratta, dunque, di un nuovo trend che unisce il concetto di “cromia”, ossia tonalità di colorazione, al momento dell’aperitivo, e che è reso originale e creativo proprio grazie al colore, in grado dicreare un’esplosione di vivacità sulla tavola e dare vita ad un’esperienza di ricerca esperimentazione. Una tendenza che porta con sé elementi quali la creatività, l’armonia, lo stile e chiaramente il gusto, con l’intento di trasmettere e suscitare emozioni e rendere quel momento dicondivisione, un momento memorabile.

Non solo colore, dunque. Come emerge da diversi studi, infatti, quest’ultimo ha da sempre avutoun ruolo essenziale nell’identificazione e trasmissione di determinate emozioni. “Il colore è un potente strumento di espressione capace di trasmettere emozioni e sensazioni al di là delle parole” così il pittore Henri Matisse ha cercato di spiegare come ogni diversa sfumatura sia in grado di interagire con le emozioni umane: dal rosso, che richiama carica e passionalità, all’arancione, tipico delle persone solari, passando per il giallo che è in grado di infondere felicità, il viola, che simboleggia creatività e magia, il verde che rimanda all’equilibrio, all’armonia ed anche alla gioia e alla speranza, l’azzurro che è simbolo di creatività e tranquillità fino al bianco, che ha una fortevalenza riequilibrante.

Grazie ai suoi colori vivaci, Sanbittèr accende l’atmosfera di convivialità e porta la sua solarità su ogni tavola

Lo sa bene anche Sanbittèr, che dei colori e delle emozioni ne ha fatto unvero e proprio monito lanciando, quest’anno, la limited edition Libera i colori che hai dentro, checelebra ogni sfumatura ed emozione che può essere vissuta durante il momento dell’aperitivo. Grazie ai suoi colori vivaci, Sanbittèr accende l’atmosfera di convivialità e porta la sua solarità suo gni tavola. Una limited edition che si fa portavoce, dunque, dell’Apericromia. Per farlo, Sanbittèr si ispira al celebre Mandala delle emozioni - strumento attraverso cui poteresprimere sé stessi, il proprio legame con l’universo e le proprie esperienze quotidiane, inrelazione con le emozioni. Attraverso il mandala Sanbittèr disegna e colora i tappi della suaedizione limitata associando ad ogni sfumatura una specifica emozione. Ecco che Amore si coloradi un rosso acceso passionale mentre Gioia si tinge di un giallo vivace; Allegria è vestita di unverde luminoso, Serenità diventa azzurro limpido mentre Meraviglia è accostata al viola. Grazieall’associazione di colori ed emozioni il brand ha voluto colorare l’aperitivo, accendere l’atmosferae lanciare un forte messaggio di entusiasmo, buonumore ed esplosività.Con l’Apericromia l’aperitivo diventa dunque un’esperienza emozionale dove il colore èprotagonista e tutto ciò che si realizza per creare la giusta atmosfera - dall’impiattamento alle ;ricette proposte, dagli elementi sulla tavola ai dettagli decorativi - aiuta a trasmettere particolariemozioni: tutto questo si traduce in una nuova modalità di vivere e gustare l’aperitivo.Per imbandire la perfetta tavola dell’aperitivo, seguendo le logiche dell’Apericromia, basta seguirecinque semplici passaggi.