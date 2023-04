Sanità, addio a Elisabetta Fabbrini, dg Asst Nord Milano

“Oggi è una triste giornata per il sistema sanitario lombardo. Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile ci ha lasciati Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell'Asst Nord Milano". Lo dichiarano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

Fontana: "Era un'ottima professionista, non ha mai anteposto il suo bene a quello della collettività"

"La dottoressa Fabbrini - sottolinea il presidente Fontana - era un'ottima professionista che, pur avendo appreso nel pieno della pandemia, del male che l'aveva colpita, non ha mai anteposto il suo bene a quello della collettività. Come una guerriera, piena di passione e amore per il suo lavoro, ha lavorato notte e giorno, nonostante il fisico indebolito, per fare in modo che la sua Azienda offrisse ai cittadini le cure e l'assistenza di cui avevano bisogno. Non dimenticheremo mai il suo impegno e la sua dedizione, messi in pratica fino all'ultimo giorno".

Bertolaso: "Fabbrini si è distinta in modo particolare anche nella campagna vaccinale"

"La dottoressa Fabbrini - ricorda l'assessore Bertolaso - si è distinta in modo particolare anche nella campagna vaccinale. Sua l'iniziativa di aprire il primo drive trough per i tamponi e le vaccinazioni notturne, nonostante l'organico ridotto di un'Asst certo non tra le più grandi della Città Metropolitana. Nessuno, tra il suo personale, osava dirle di no, perché era un capitano capace di fare squadra, dando sempre per prima l'esempio di come deve comportarsi chi si dedica alla vita delle persone".

"Ai suoi familiari, amici e a tutto il personale dell'Asst Nord Miliano che le sono stati accanto fino alla fine - concludono Fontana e Bertolaso - giunga il più sincero abbraccio da tutta la Giunta di Regione Lombardia".