Sanità, Bertolaso: in futuro Rsa sostituite da altre strutture

Le Rsa "probabilmente non esisteranno piu' perche' saranno sostituite magari da altri strumenti o da altre strutture". A dirlo e' l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a margine di un evento a Milano. "Ogni volta che parlo quelli del Pd si preoccupano, evidentemente significa che dico cose che possono avere un fondamento corretto", ha aggiunto. Per quello che riguarda le Rsa, "ho detto che da un lato, oggi sono indispensabili" ma "se noi guardiamo al futuro, chi gestisce la sanita' deve anche avere la capacita' di visione non solo all'anno prossimo, ma anche nei prossimi venti, trent'anni". E questo perche' "con tutta quella che e' la tecnologia e la societa' che cambia rapidamente" la medicina "sta facendo degli straordinari passi da gigante che noi spesso non riusciamo neanche a stargli dietro".

Sanità, Bertolaso: in futuro Rsa sostituite da altre strutture

Come strumenti "ci sono sicuramente un'assistenza domiciliare che oggi e' ancora molto limitata" ma "noi certo non possiamo permetterci di spendere l'80% del budget per gli anziani per il 20% degli anziani che sono ricoverati nelle Rsa", ha osservato. "Questa mi pare che sia una spesa che in qualche modo e' squilibrata, dobbiamo investire di piu' a favore degli anziani" ma "dobbiamo metterli in condizione di avere una vita che sia degna di questo nome fino all'ultimo giorno della loro vita", ha aggiunto. Alcune Rsa "sono straordinariamente belle, c'e' una qualita' della vita sicuramente eccellente" pero' "non sono quelli i posti dove gli anziani devono andare a trascorrere gli ultimi anni della loro vita", ha sottolineato. "Quelle sono le case con l'assistenza domiciliare o un co-housing dove gli anziani insieme, magari con un organizzatore, possono vivere una vita molto piu' serena molto piu' aperta molto piu' degna e densa di significato".

Sanità, Pd: "Bertolaso pensi a calmierare le rette"

"Bertolaso pensi a calmierare le rette agli ospiti, non a chiuderle". I consiglieri regionali del Pd, Carlo Borghetti e Davide Casati, ribattono così all'assessore Guido Bertolaso che ha dichiarato che le RSA verranno progressivamente chiuse. "Ad oggi la Regione copre solo il 40% dei costi di un anziano in RSA, il resto lo pagano le famiglie. Ma forse Bertolaso non conosce questa realtà. Bertolaso metta mano al portafoglio, come già fanno il Veneto, oltre che la Toscana e l'Emilia Romagna. Il costo alberghiero può essere a carico degli ospiti, ma il costo sanitario deve essere pagato tutto dal servizio sanitario regionale, così da calmierare la retta".