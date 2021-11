Sanità, Consiglio convocato di domenica per la prima volta nella storia

Carmela Rozza in camice da infermiera in consiglio regionale

Riforma Sanità, solo sabato il Consiglio non si riunirà

Dopo la mattinata dedicata all’esame di alcuni provvedimenti finanziari, prosegue nell’Aula del Consiglio regionale la discussione generale sulla riforma della sanità lombarda, che da mercoledì 10 novembre vede succedersi gli interventi dei consiglieri regionali, molti dei quali incentrati sull’illustrazione degli ordini del giorno. In totale ne sono stati depositati 4808, sui quali sono in fase di ultimazione le verifiche di ammissibilità.

Il presidente Alessandro Fermi, confermando i lavori per giovedì e venerdì anche in sessione notturna senza pausa serale, stante la necessità di garantire al personale di servizio all’Aula il necessario e dovuto intervallo di riposo e consentire la sanificazione dell’Aula e delle aree pertinenti, ha annunciato che le sedute di domani e venerdì inizieranno alle ore 10 (e non più alle ore 8) e che sabato non si terrà seduta d’Aula. Il Consiglio regionale sarà invece convocato domenica 28 novembre dalle ore 10 alle 17 e nei giorni successivi lunedì 29 e martedì 30 novembre dalle ore 10 alle 24.

Prima volta che il Consiglio si riunisce di domenica

E' la prima volta - ricorda Mianews - che l'Aula viene riunita di domenica. “Come concordato con i capigruppo - sottolinea Fermi- l’obiettivo è quello di concludere la discussione generale nella giornata di domenica e da lunedì dare inizio alle votazioni”.

Una volta terminata la discussione generale, si procederà direttamente alle votazioni degli articoli e degli emendamenti e, a seguire, degli ordini del giorno ammessi all’esame dell’Aula: non saranno possibili votazioni a scrutinio segreto. Sono stati depositati 1983 emendamenti e 2 subemendamenti.

Resta facoltà dei componenti della Giunta e del relatore Emanuele Monti di presentare ulteriori emendamenti fino alle ore 18 di domani: per gli eventuali subemendamenti successivi la scadenza è fissata alle ore 13 di venerdì 26 novembre.

Nel corso delle legislature regionali fin qui succedutesi, mai il Consiglio regionale era stato dunque convocato la domenica: si tratta pertanto della prima volta negli oltre 50 anni di storia della Regione. Si ricorda una convocazione straordinaria in giorno festivo risalente al 26 dicembre 1984 per commemorare le vittime della cosiddetta strage di Natale, quando, tre giorni prima, un attentato nella Grande Galleria dell’Appennino, subito dopo la stazione di Vernio, ai danni del treno rapido n°904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, causò 16 morti e 267 feriti.