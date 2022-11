Sanità: domani workshop al Pirellone su professioni sanitarie

Si svolge domani, venerdì 18 novembre, a partire dalle 10, a Palazzo Pirelli, un “workshop” di approfondimento del Progetto di Legge 231 sulla “Valorizzazione delle figure dell’infermiere e delle professioni sanitarie”. L’evento è organizzato da Simona Tironi, Vicepresidente della Commissione sanità, e Giulio Gallera, Presidente della Commissione “Programmazione e Bilancio”, appartenenti al gruppo consiliare di Forza Italia e firmatari della proposta di legge".

Gallera e Tironi: "Si tratta di un momento di approfondimento molto importante"

Si tratta di un momento di approfondimento molto importante – spiegano Gallera e Tironi –: ascolteremo la voce di tutti i protagonisti del sistema sanitario nazionale e regionale, interessati direttamente dalle finalità e dai contenuti del nostro Progetto di Legge”. Alla giornata di lavoro parteciperanno infatti (come da programma allegato) i rappresentanti nazionali e regionali degli Ordini degli Infermieri, delle Ostetriche e delle Professioni sanitarie, esponenti sindacali e del mondo accademico, alcuni Direttori generali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali lombarde e diversi componenti delle Direzioni strategiche. Saranno inoltre presenti alcuni rappresentanti degli Ordini dei medici e degli MMG. E’ possibile seguire l’evento in presenza, fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili (Palazzo Pirelli, Milano Via Fabio Filzi 22 – Sala Pirelli, 1’ Piano) oppure in diretta streaming sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it selezionando “DIRETTE VIDEO” e “SALA PIRELLI”.

Scheda del progetto di legge 231

Il Progetto di Legge introduce all’interno delle ASST e degli IRCCS della Lombardia la Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie, che si colloca quale parte integrante delle Direzioni strategiche delle stesse aziende, affiancando il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore Socio Sanitario.Alla Direzione Assistenziale è affidato il coordinamento dei professionisti che devono occuparsi della presa in carico dei pazienti pluri-patologici, fragili e cronici, sia nei reparti degli ospedali che nelle strutture territoriali o al domicilio, mettendo in rete tutte le competenze sanitarie dei professionisti coinvolti.All’interno del Progetto di Legge è inoltre prevista l’estensione della deroga all’esclusività del rapporto, attualmente disciplinata dalle norme nazionali solo per far fronte alle necessità vaccinali, affinché agli infermieri sia consentito di svolgere altre prestazioni aggiuntive in regime di libera professione, oltre il normale orario di lavoro, implementando così il loro ruolo di attivi protagonisti in questa fase.Le professioni sanitarie contemplano, tra gli altri, professionisti della riabilitazione, tecnici di laboratorio, tecnici audiometrici e optometristi, tecnici ortopedici ecc.