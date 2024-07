Sanità, firmata l'Intesa tra FIALS e Regione Lombardia

Con grande soddisfazione, la FIALS annuncia la firma dell'accordo sulle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) per l'anno 2024, avvenuta il 2 luglio con Regione Lombardia. Questo accordo è stato raggiunto, dopo il terzo incontro, da FIALS unitamente alle altre organizzazioni Sindacali presenti al tavolo. I contenuti dell’intesa rappresentando un traguardo significativo per tutti i lavoratori del comparto sanitario SSR, compresi i dipendenti di ATS/ASST, IRCCS di diritto pubblico, ARPA, AREU, ACSS, Istituto Zooprofilattico Sperimentale e ASP.

Roberto Gentile: "Questo risultato ci dà grande soddisfazione"

"Questo risultato ci dà grande soddisfazione" ha dichiarato il Segretario Generale Regionale FIALS, Roberto Gentile. "La posizione iniziale della Direzione Welfare di Regione Lombardia era quella di restringere le maglie economiche dell'accordo: con responsabilità e maturità siamo riusciti a ottenere una mediazione che riflette importanti vantaggi per i lavoratori del comparto." Ora la partita passa alle singole realtà locali: le singole aziende dovranno recepire l'accordo e declinarlo in ambito di struttura. "FIALS, con i suoi dirigenti locali," ha concluso Gentile, "sarà in prima fila affinché questi recepimenti vengano svolti celermente e con una corretta applicazione in modo uniformemente su tutto il territorio a beneficio dei lavoratori.