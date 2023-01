Sanità in Lombardia, Majorino: "Tutto da rifare, Fontana inadeguato"

Il rilancio del sistema socio sanitario e' una sfida di mandato da cui bisogna ripartire "ed e' un tema enorme anche dal punto di vista dello shock che c'e' stato in questa regione. Anche Fontana e Moratti hanno detto che bisogna cambiare la sanita', l'ho presa come una dichiarazione di voto a mio sostegno". Lo ha affermato oggi il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino, durante un dibattito organizzato da Direzione Nord al Palazzo delle Stelline.

Per il candidato dem ci sono scelte da fare: la prima, ha detto, e' "riportare la centralita' dell'interesse pubblico. Basta fare profitti sulla sofferenza delle persone perche' non si puo' vedere che l'alternativa per chi e' in lista d'attesa e' mettere mano al portafoglio. Nessuna Regione lo fa in questi anni come lo fa la Lombardia". "Bisogna creare un sistema che ha chiare regole d'ingaggio e che sia un sistema per tutti. Bisogna rilanciare la sanita' territoriale grazie anche ai medici di medicina generale - ha aggiunto Majorino -. Se non ci muoviamo siamo di fronte a uno tsunami: non possiamo avere medici di medicina generale che visitano meno di prima e stanno meno al computer. Qui e' da rifare tutto".

Sanità, Majorino: "Fontana palesemente inadeguato"

"Attilio Fontana e' palesemente inadeguato, le sue scelte durante il covid hanno fatto si' che dei positivi andassero nelle Rsa. Ci vuole grande sinergia tra pubblico e privato, importante e' che non e' una scusa per il pubblico per non fare il proprio dovere", ha ulteriormente affondato Majorino.