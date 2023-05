"Sanità, la nostra linea del Piave": presidio di Cgil in Regione Lombardia

La Cgil Lombardia, insieme a Fp e Spi regionali, aderisce al presidio organizzato mercoledì 24 maggio alle ore 17 sotto la sede di Regione Lombardia, lato via Galvani, Milano. Il presidio è promosso da una ampia rete di associazioni e movimenti politici a difesa del diritto alla salute, a 100 giorni dalle elezioni regionali. Dallo sblocco delle liste d’attesa alle assunzioni, “le promesse vanno mantenute”, sottolineano gli organizzatori.

Cgil Lombardia: Sanità tema prioritario, sulle liste d'attesa non ci sono ancora state delibere"

Monica Vangi, segretaria della Cgil Lombardia, dichiara: “Il tema delle liste d’attesa, come tutti gli altri punti che vogliamo riportare all’attenzione dell’amministrazione, non hanno ancora trovato applicazione nelle delibere di Regione Lombardia. La sanità è un tema prioritario perché ha ricadute sulla vita quotidiana delle persone”. “Come Cgil – aggiunge Vangi - siamo convinti che sia urgente un cambiamento che deve partire dal coinvolgimento dei cittadini. Serve allargare la partecipazione che per noi è alla base della democrazia, a difesa della Costituzione e del diritto alla salute. Da parte nostra prosegue un percorso di relazioni e condivisione di obiettivi con le realtà che insieme a noi aderiscono al presidio. Intendiamo portare avanti le nostre rivendicazioni comuni, per il bene di tutti i cittadini lombardi”. Il flash mob è stato intitolato "La nostra linea del Piave".