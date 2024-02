Sanità, le nomine negli Irccs: Giachetti e Venturi confermati

In arrivo il decreto di nomina dei consiglieri d'ammi­nistrazione dei quattro Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Lombardia il cui mandato è in scadenza: si tratta dell’ospedale Policli­nico, del Neurologico Besta, dell'Istituto Nazionale dei Tumo­ri (a Milano) e del Policli­nico San Matteo di Pavia. Secondo quanto riporta Il Giorno nelle prossime ore, dopo che è stato raggiunto l’accordo tra i partiti di maggioranza, il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, dovrebbe firmare il decreto.

Alla Lega dovrebbe andare un solo presidente e almeno quattro componenti dei consigli d’ammi­nistrazione, mentre a Fratelli d’Italia in totale spetterebbero due presidenze e sette consiglieri d’amministra­zione. A questo punto sembra molto probabile la conferma di due degli attuali presidenti: Marco Gia­chetti e Alessandro Venturi, rispettivamente alla guida del Policlinico di Milano e del Policlinico San Mat­teo di Pavia. Per quanto riguarda la presidenza del Besta in pole ci sono - sempre secondo il Giorno - Marta Marsilio, economista della Statale, e Sonia Madonna, mentre per l'Istituto dei Tumori potreb­be arrivare Carlo Lucchina, ex direttore generale della Sanità ai tempi di Formigoni che però per essere nominato necessiterebbe del via libera - non affatto scontato - di Fratelli d’Italia.