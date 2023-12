Sanità lombarda, Fontana: "Nomine, non è stato difficile"

"Non e' stato difficile comporre il quadro delle nomine dei dg della sanita' lombarda, "e' stata una questione di discussione, abbiamo deciso di privilegiare la qualita' e un po' di rinnovamento, tenendo sempre presente il fatto che alla base ci dev'essere una grande capacita'". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli auguri natalizi con la stampa.

Fontana: "Sanità, la maggioranza procede compatta"

"Stiamo risolvendo e chiedendo tutte le questioni, anche la questione del bilancio sara' conclusa, la questione della sanita' e' assolutamente definita e sara' formalizzata stasera con una giunta, quindi tutti gli auspici piu' positivi sono presenti per fare in modo di ricominciare l'anno nuovo con grande entusiasmo e voglia di fare", ha sottolineato Fontana. Il governatore ha poi smentito che i nuovi rapporti di forza nel centrodestra lombardo, nella nuova legislatura, abbiano creato tensioni: "Credo che la maggioranza stia procedendo con la stessa compattezza che ha avuto nei precedenti cinque anni e prima di me nei precedenti venti e rotti anni. Stiamo lavorando bene, e' chiaro che ci dobbiamo confrontare su certi argomenti, ma credo proprio che non ci sia il minimo problema e la minima fibrillazione. Non c'e' mai stata".

Pista da bob, Fontana: "Domani due relazioni, poi la scelta"

La questione della pista di bob per le Olimpiadi invernali del 2026 e' "ormai in fase di risoluzione. Domani ci dovrebbe essere un'ulteriore riunione in cui verranno presentate le due relazioni e a quel punto credo che si potra' fare una scelta". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli auguri natalizi con la stampa. A chi gli chiedeva se la decisione arrivera' domani, il governatore ha risposto: "Molto probabile. Pero' puo' darsi che si decida di rinviare per fare un ulteriore approfondimento, ma direi che le due relazioni sono molto chiare".