Sanità, Morelli: da Governo 36 milioni di euro sul nuovo Policlinico di Milano

Sanità, Morelli: da Governo 36 milioni di euro su nuovo Policlinico di Milano

“Il Governo ha investito 36 milioni di euro sul Nuovo Policlinico, uno degli ospedali eccellenze d’Italia che si trova in pieno centro a Milano”. Lo dice il sottosegretario di stato Alessandro Morelli, oggi presente sul cantiere del Nuovo Policlinico. Il sottosegretario spiega che, per la realizzazione dell’opera, concorrono anche altri fondi, circa 30 milioni di euro, “stanziati dalla regione Lombardia” mentre “più di 100 milioni arrivano dal cuore dei milanesi che hanno voluto fare beneficenza”.

Nuovo Policlinico, lavori finiti entro la fine del prossimo anno

“I lavori sulla struttura – ricorda il senatore della Lega - già esistente, prevedono due nuovi grandissimi padiglioni dell’ospedale. Ancora i lavori sono in corso ma, entro la fine del prossimo anno – assicura Morelli - saranno portati a termine”. “Sono orgoglioso di come questo Governo stia invertendo la rotta sul fronte del bilancio sanitario nazionale. Infatti, se gli esecutivi del passato registravano un segno meno, quest’anno finalmente si registra un segnale positivo, tant’è vero che sono stati investiti sulla sanità regionali circa tre miliardi in più rispetto al 2022”, conclude Morelli.