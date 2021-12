Sanità, Sala: "Perplessità sulla riforma, mi aspettavo anche fondi regionali"

Sala: "Sulla Riforma un lunghissimo dibattito nel disinteresse di tutti"

"La parte che ci lascia perplessi è che a oggi si lascia solo ai fondi del Pnrr, io mi aspettavo ci fossero anche fondi regionali". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, commentando la riforma della sanità della Regione. Ci sarà - come riporta Mianews - un incontro con la Regione il 9 dicembre "per definire quali saranno le localizzazioni delle case di comunità. Non ho capito sinceramente sul tema dei medici di base quale sia l'evoluzione. Mi pare sia stato un lunghissimo dibattito nel disinteresse di tutti, anche dei media, per cui hanno fatto in Regione ore ore e ore di dibattito, ma non penso che dopo sia cambiata la proposta portata avanti dalla Regione".

"Comunque la riforma potrebbe essere un primo passo necessario di coinvolgere noi sindaci nella localizzazione delle case di comunità, perché in parte da quel che capisco sono immobili già di Regione Lombardia che verranno ristrutturati, in parte dovranno essere costruiti ex novo e poi verificheremo se ne abbiamo dei nostri", ha concluso Sala.