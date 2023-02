Sanremo 2023, già sold out alcune date dei Coma_Cose: il tour

Il duo milanese dei Coma_Cose ha emozionato nella prima serata del festival di Sanremo 2023 con l'intensa interpretazione del loro brano (molto autobiografico) "L'Addio". Per Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Fausto Lama e California, la kermesse sembra destinata a confermare ed accrescere la popolarità raggiunta negli ultimi anni. E non a caso alcune date del loro tour primaverile risultano già sold out.

Ecco dove e quando si esibiranno prossimamente i Coma_Cose:

17 MARZO: Hall di Padova (SOLD OUT)

18 MARZO: Hall di Padova

23 MARZO: Estragon di Bologna

24 MARZO : Estragon di Bologna (SOLD OUT)

25 MARZO: Viper di Firenze (SOLD OUT)

26 MARZO: VIper di Firenze

31 MARZO: Casa della Musica di Napoli

1 APRILE: Demodè di Modugno (Bari)

3 APRILE: Petit Bain di Parigi

5 APRILE: Academy Islington di Londra

11 APRILE Orion di Roma

12 APRILE: Orion di Roma

15 APRILE: Concordia di Venaria Reale (To)

18 APRILE: Fabrique di Milano

19 APRILE: Fabrique di Milano (SOLD OUT)

22 APRILE: Mamamia di Senigallia



Spostata la data originariamente prevista il 29 marzo all'Atlantico di Roma