Sanremo 2022: Arisa e Malika Ayane, contest per l'inno di Milano Cortina 2026

Sanremo 2022: al via il contest per l'inno di Milano Cortina 2026

A Sanremo 2022 una anticipazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul palco di Sanremo, infatti, sono salite ieri sera Arisa e Malika Ayane che hanno interpretato Fino all'Alba e Un po' piu' in la', i brani finalisti del contest musicale che portera' alla scelta dell'Inno di Milano Cortina 2026. Le due cantanti, conclusa l'esperienza sanremese, saranno presenti, insieme alla delegazione italiana, alle Cerimonie di chiusura dei Giochi Invernali di Beijing 2022 che vedranno il passaggio ufficiale delle bandiere Olimpica e Paralimpica nelle mani dei sindaci di Milano e di Cortina.

Sanremo 2022: il pubblico potrà "scegliere" l'inno di Milano Cortina 2026

Al via la fase di voto durante Sanremo 2022 con cui il pubblico può esprimere la propria preferenza utilizzando il sito ufficiale di Milano Cortina 2026 (www.milanocortina2026.org) fino al prossimo 22 febbraio. Le persone da casa, come gia' avvenuto per la scelta dell'Emblema, sanciranno il motivo vincitore: una dinamica in coerenza con il percorso partecipativo, di promozione e condivisione dello spirito Olimpico e Paralimpico che caratterizza la Road to the Games verso il 2026.