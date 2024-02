Sanremo, Lazza va fuori sincrono: scusate, non ho performato come al solito

Lazza va fuori sincrono: scusate, non ho performato come al solito

Dopo i commenti social sulla sua performance sul palco dell'Arena Suzuki di ieri sera Lazza si scusa. Il cantante ha postato un commento nelle sue stories su Instagram in cui commenta l'accaduto: "Mi spiace non aver potuto performare come al solito - scrive Lazza - ma ci sono stati problemi tecnici che me lo hanno impedito". Nella storia successiva, il cantante di 'Cenere' posta una foto dell'esibizione: "Qui andava tutto", scrive.