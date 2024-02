Sanremo, sul palco Tina e Milo, mascotte di Milano Cortina 2026

Sul palco di Sanremo nella seconda serata del festival hanno sfilato le due mascotte di Milano-Cortina 2026: due ermellini disegnati da alunni quattordicenni dell'Istituto comprensivo di Taverna, nel Catanzerese. Quello dal manto chiaro si chiama Tina (da Cortina) e rappresenta i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Milo (da Milano), il fratello dal manto bruno, sara' invece il testimonial dei prossimi Giochi Paralimpici Invernali. "E' il quarto anno che il festival di Sanremo dimostra attenzione e sensibilita'", ha sottolineato il presidente della Fondazione Milano-Cortina e del Coni Giovanni Malago' presentando con Amadeus le due mascotte, "Milano-Cortina e il mondo olimpico sono molto grati per questo, siamo a due anni dall'evento, sara' una cosa bellissima".

Tina e Milo, le mascotte di Milano Cortina 2026

Tina e Milo, con la loro attitudine ingegnosa e propositiva, racconteranno al mondo l'energia, l'entusiasmo e il calore dello spirito italiano contemporaneo. I due vivacissimi ermellini, portati sul palco da due giovani in costume, hanno nomi italiani, brevi, facilmente pronunciabili e memorizzabili che sono utilizzati anche in altri Paesi. Il loro debutto sanremese chiude la fase creativa che, attraverso la collaborazione tra il Comitato Organizzatore e il Ministero dell'Istruzione, ha visto il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Un percorso nato dalle oltre 1600 idee creative presentate e dal successivo sviluppo sul piano professionale e del design della soluzione selezionata.

Mascotte di Milano Cortina: un percorso iniziato all'Ariston un anno fa

L'anno scorso sempre sul palco dell'Ariston, Amadeus e Gianni Morandi avevano aperto il sondaggio per esprimere la preferenza tra i bucaneve ideati dai giovanissimi dell'Istituto Comprensivo Sabin di Segrate (Milano) e gli ermellini proposti dall'Istituto Comprensivo di Taverna, in provincia di Catanzaro. Nelle tappe di avvicinamento al 2026, Tina e Milo non saranno da soli: ad accompagnarli ci saranno i loro compagni di avventura, i sei piccoli bucaneve "I Flo". I fiorellini, abbozzati in una prima fase dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Sabin, e sviluppati anch'essi professionalmente sul piano della grafica e del design, saranno i migliori amici di Tina e Milo nell'avventura verso Milano Cortina 2026 e arricchiranno le loro storie con giochi, scherzetti e tanta, tanta simpatia.