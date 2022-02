Santa Giulia, accordi per Spark Food District e raccordo tangenziale

Santa Giulia Milano, Lendlease: accordi per lo Spark Food District

Primi accordi e protocolli d'intesa al via per il quartiere Santa Giulia a Milano, al centro di una riqualificazione urbana che culminerà con i giochi di Milano-Cortina.

Lendlease ha apposto le prime firme agli accordi vincolanti che daranno vita allo Spark Food District, 2.100 metri quadrati di spazi ristorativi nel cuore del business district in corso di realizzazione tra l'area residenziale di Santa Giulia ed il futuro quartiere olimpico e la nuova area residenziale di Santa Giulia. Sempre oggi, via libera anche all'accordo per la realizzazione del nuovo svincolo verso il quartiere Santa Giulia di Milano, fondamentale per l'accessibilità al PalaItalia, la struttura che ospiterà l'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Spark Food District, 12 locali verso l'apertura

Partiamo dallo Spark Food District. Come ricostruisce Pambianco News, i primi locali ad aprire saranno Flower Burger, La Piadineria, Poke House, Smokery by RoadHouse, Billy Tacos, Shi’s, PizziKotto, Bun e Cioccolati Italiani, mentre l’inaugurazione, con l’insediamento di tutte le attività, è in programma in primavera. Sarà inoltre avviata una proposta di attività socioculturali e iniziative sportive che animeranno gli spazi pubblici esterni del business district durante tutto l’anno.

“Abbiamo ricevuto oltre trenta manifestazioni di interesse – ha dichiarato Fabrizio Zichichi, project director di Milano Santa Giulia per Lendlease – a dimostrazione che il mercato è in ripresa e gli operatori puntano in particolare sui progetti di rigenerazione urbana di larga scala e lungo termine”.

I 12 locali dello Spark Food District, con metrature dagli 80 ai 300 metri quadrati, sono stati progettati per rispondere ai trend più all’avanguardia del settore ristorativo: flessibilità, dehors esterni per integrarsi con le funzioni pubbliche del quartiere, sistemi di controllo per sicurezza e salubrità, spiega una nota di Lendlease

“Lo Spark Food District è un asset strategico per la valorizzazione non solo del Business District ma dell’intero progetto di rigenerazione di Santa Giulia”, ha sottolineato Claudia Imparato, Head of Fund and Asset Management per Lendlease Italy Sgr.

Santa Giulia, accordo da 10 milioni per lo svincolo della tangenziale

Via libera oggi anche all'accordo per la realizzazione del nuovo svincolo verso il quartiere Santa Giulia di Milano, fondamentale per l'accessibilità al PalaItalia, la struttura che ospiterà l'hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha infatti approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,

Comune di Milano, Regione Lombardia, Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., Città Metropolitana di Milano per la progettazione e realizzazione della nuova zona di scambio della A51 Tangenziale est di Milano, carreggiata Sud, tra l'ingresso dello svincolo 'Forlanini' e la nuova uscita 'Mecenate-Camm'.

Fontana: "La Regione rispetta gli impegni presi"

"Questo accordo - ha spiegato il presidente Attilio Fontana - dimostra, ancora una volta, l'attenzione costante della Regione Lombardia per le opere legate all'evento olimpico. Si tratta di un altro passo in avanti, cruciale, verso l'obiettivo di assicurare le infrastrutture necessarie. Anche in questa occasione abbiamo lavorato d'intesa con il Ministero, con il Comune di Milano e con tutti i soggetti interessati. Questa è la modalità d'azione giusta per raggiungere risultati concreti e rispettare le tempistiche. La Regione Lombardia onora gli impegni presi: proseguiamo su questa strada per arrivare pronti al 2026".

Santa Giulia, Terzi: "Migliora la viabilità in un punto nevralgico"

"L'intervento - ha continuato l'assessore Terzi - migliorerà sensibilmente la viabilità in un punto nevralgico della rete stradale milanese. Si tratta di un'opera molto significativa in ottica Olimpiadi, proprio perché riguarda l'accessibilità al PalaItalia e dunque all'arena che ospiterà le competizioni olimpiche. L'evento del 2026 offrirà al nostro territorio una vetrina internazionale unica. Siamo in campo con gli altri enti coinvolti per assicurare questa infrastruttura necessaria, che risolverà le criticità di accesso non solo al PalaItalia, ma anche al quartiere di Santa Giulia di Milano".

L'opera ha un costo di 10 milioni di euro. Con un successivo accordo tra le parti sarà definito l'impegno economico in capo ai sottoscrittori.