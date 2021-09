Santa Giulia, Sala: "Con i Cabassi rapporti critici da tempo"

Il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'assemblea annuale di Anaci, ha ammesso di essere stato colto di sorpresa dal ricorso di Cabassi contro il progetto Santa Giulia. "Anche se", ha precisato, "ovviamente i rapporti con la famiglia Cabassi, e me ne dispiace, hanno elementi di criticità da tempo, ovviamente c'è la questione del Leoncavallo, ovviamente loro cercano di difendere i loro interessi. Mi dispiace, cerchiamo di risolvere in fretta questa cosa", ha concluso.

Sala: "No vediamo assolutamente problemi"

"Chissà perché arrivano questi attacchi da Morelli a dieci giorni dalle elezioni, certe persone sono così. In realtà non c'è niente di sorprendente, noi stiamo discutendo con il governo da due anni nell'interesse di tutti, la partita è gestita dall'assessore Maran e noi non vediamo assolutamente problemi. Siamo abituati a questo tipo di interventi di Morelli e gli diamo il giusto peso", ha aggiunto Sala commentando le parole del viceministro Alessandro Morelli che questa mattina ha accusato il Comune di aver chiesto delle deroghe per l'area di Santa Giulia in fase progettuale.

Maran: "Stiamo adeguando il progetto alle interpretazioni restrittive del Ministero"

"E' un non problema perché noi abbiamo presentato due anni fa un progetto che secondo noi non aveva deroghe e il ministero ci ha risposto, fuori dai tempi previsti, questo giugno e noi stiamo adeguando il progetto alla prescrizione del ministero". Così l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. "Secondo noi il progetto sarebbe stato migliore nella prima versione, ma visto che c'è stata questa interpretazione restrittiva stiamo adeguando il progetto. Fa specie che il viceministro, al posto che aiutare a risolvere positivamente una questione si sia messo a fare prima il burocrate e poi adesso fa questa polemica sapendo che stiamo tutti lavorando per adeguarci a una restrizione del ministero - prosegue Maran -. Noi proseguiamo, poi c'è un tema di fondo che i Cabassi difendono il fatto che il forum di Assago sia un monopolio e questo non può essere a Milano che ha bisogno di due impianti per le Olimpiadi e noi siamo convinti di aver fatto tutte le cose al meglio e ci difenderemo nelle sedi opportune", ha concluso.

Morelli: "Il Comune ha chiesto delle deroghe, l'interlocuzione con i Cabassi deve partire subito"

Queste erano state le dichiarazioni di Alessandro Morelli sulla costruzione all'arena di Santa Giulia: "Il Comune ha chiesto delle deroghe a norme nazionali, cosa che poteva essere anticipata, visto che oggi si chiedono deroghe su un'opera non ancora progettata". Il vice ministro alle Infrastrutture è intervenuto a margine della presentazione dei progetti che riguardano Milano, ammessi al finanziamento del programma nazionale alla qualita' dell'abitare (Pinqua) e commentando il ricorso al Tar. "Chiedere deroghe in una fase progettuale mi sembra piuttosto bizzarro, facciamo il progetto in maniera tale che non si debbano chiedere deroghe. L'obiettivo rimane realizzare opera" ha aggiunto. "Le deroghe riguardano norme stradali, cioe' la vicinanza del nuovo impianto alla tangenziale e la realizzazione di un nuovo svincolo necessario per dare maggiore mobilita' per un'opera cosi' importante". "Questa opera e' un granello all'interno di un grande ingranaggio come le Olimpiadi, l'interlocuzione con Cabassi deve partire subito e mi dolgo che non ci sia stata fino a oggi, quanto meno per capire le ragioni che portano a questo ricorso".

LEGGI ANCHE: LA MILANO DEL FUTURO: 10+1 PROGETTI IN ARRIVO