Santagostino raddoppia a Monza, dal 6 settembre nuova apertura

Santagostino raddoppia a Monza

Aprirà il 6 settembre, in via Cortelonga 2, il secondo centro di Santagostino a Monza, portando a 32 il numero delle sedi diffuse su tutto il territorio italiano. Un’espansione che mira a coprire in maniera capillare tutta la penisola con servizi di alta qualità, grazie a un’importante spinta all’innovazione e all’utilizzo delle più avanzate tecnologie, alle migliori tariffe offerte dalle strutture private, come certificato da una recente inchiesta di Altroconsumo, e senza lunghi tempi di attesa. Il nuovo centro sorgerà nel centro storico della città, all’interno dell’area pedonale, a due passi dall’Arengario e facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria, per essere accessibile a un numero crescente di persone, insieme alla struttura aperta nel 2019 in viale Libertà, all’interno di Esselunga.



Disposta su tre livelli, la nuova sede monzese disporrà di 10 sale dove verranno eseguite visite in 26 specialità, dalla cardiologia alla ginecologia, dalla dermatologia a esami di laboratorio ed ecografie. Sarà presente anche un corner dove poter trovare un’ampia scelta di occhiali da vista e un’équipe di ottici a disposizione per un consulto ottico gratuito. Sarà possibile, inoltre, beneficiare di tutti i servizi unici offerti da Santagostino, come la possibilità di gestire le prenotazioni o ricevere informazioni tramite una chat via Whatsapp, di usare un codice fast check-in per evitare code all’accettazione prima e dopo la visita, di essere accolti in spazi sanificati e gradevoli per ricevere il massimo comfort. La nuova sede occuperà 2 persone full time per la gestione amministrativa e potrà contare sulla disponibilità di 40 medici e 3 infermieri, con prospettive di crescita e di nuovi inserimenti per rispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze di cura dei cittadini monzesi.

Foresti, Ceo di Santagostino: necessità di vicinanza ai pazienti in città

“La nuova apertura di Monza rientra in un piano di sviluppo ben preciso e risponde alla necessità di vicinanza ai pazienti in centro città – ha dichiarato Luca Foresti, Ceo di Santagostino – Sarà il secondo centro sul territorio di Monza Brianza dopo quello aperto nel 2019 all’interno di Esselunga che ha già incontrato il favore di tanti cittadini, anche dei dintorni. Ora arriviamo nel cuore della città, sicuri che il nostro modello, fatto di esperienze smart, accessibili, costi contenuti e alta qualità possa continuare a soddisfare una comunità giovane, dinamica e aperta all’innovazione come quella brianzola”. Sabato 17 settembre dalle 17,30 si terrà una festa di inaugurazione alla presenza delle istituzioni locali, aperta a tutti, con la possibilità già dai giorni precedenti di ricevere consulti e controlli gratuiti a bordo del camper-ambulatorio mobile di Santagostino in tour per la città.