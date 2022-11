Santanché: "Anche la Lombardia è una regione turistica"

Sul turismo "dobbiamo essere più ambiziosi e avere più coraggio". Per esempio anche la Lombardia "è una Regione a vocazione turistica, ci sono qui tantissime cose interessanti per i flussi turistici". Lo ha detto il ministro per il Turismo, Daniela Santanché, durante l'evento 'Lombardia 2030' al Pirelli Hangar Bicocca di Milano.

Santanché: "Regione Lombardia si sta muovendo nella direzione giusta"

"Inaugurando la stagione invernale ho capito che la Regione Lombardia si sta muovendo nella direzione giusta - ha aggiunto - implementando le offerte turistiche insieme ai Comuni". Anche sul turismo enogastronomico "dobbiamo fare di più - ha concluso - la Lombardia ha una forte identità".