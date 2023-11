Santanchè, ecco che cosa c’è dietro l’addio (previsto e annunciato da Affari)

Santanchè, ecco che cosa c’è dietro l’addio (annunciato da Affari)

Altro che caso Lo Palo e tutto il resto, il passo indietro di Daniela Santanchè dal coordinamento regionale lombardo di Fratelli d’Italia, che Affaritaliani.it Milano aveva anticipato il 14 novembre, scrivendo che ci sarebbe stato un cambio ai vertici, ha una ragione squisitamente di equilibri interni al territorio. Carlo Maccari proviene da Mantova e dunque è ben lontano dalle vicende legate al partito milanese che ad oggi vede almeno quattro correnti ben distinte: da una parte Santanchè, dall’altra il gruppo che fa riferimento a Carlo Fidanza, seguito dal gruppo vicino a Marco Osnato e infine quello che si riferisce a Mario Mantovani.

Giorgia Meloni ha scelto il cambio per tenere tutti uniti

Proprio per sbrogliare ed evitare polemiche all’interno della compagine milanese, Giorgia Meloni ha quindi deciso per un esterno, mantovano e stimato da tutti, che dovrà cercare di tenere insieme una situazione assai complicata, anche in vista delle prossime elezioni europee e soprattutto delle nomine che si terranno tra dicembre e gennaio sia negli ospedali che ai vertici delle società partecipate.