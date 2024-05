Santanchè, i pm ribadiscono l'istanza di fallimento per la sua ex società

Inchieste a carico del ministro del Turismo Daniela Santanchè: la Procura milanese ha ribadito oggi in udienza la richiesta di liquidazione giudiziale per Bioera spa, società di cui l'esponente di Fratelli d'Italia è stata presidente fino al febbraio del 2022. Lo riferisce Ansa. I legali della società hanno chiesto termini a difesa e l'udienza, davanti al giudice Francesco Pipicelli della Sezione fallimentare, è stata rinviata al prossimo 22 maggio. Bioera aveva chiesto e ottenuto l'accesso alla composizione negoziata della crisi e le misure protettive, che impediscono di fatto il fallimento, anche prorogate fino a fine aprile. Misure poi scadute.

Gli altri guai giudiziari di Daniela Santanchè

Gli altri guai giudiziari di Santanchè: pende, nel frattempo, un'istanza di liquidazione giudiziale, ossia il vecchio fallimento, anche su Ki Group Holding, che ha ancora le misure protettive, mentre è già fallita lo scorso gennaio Ki Group srl, tanto che l'aggiunto Laura Pedio e i pm Marina Gravina e Luigi Luzi stanno indagando su presunti profili di bancarotta. E' una delle inchieste che coinvolgono le ex società della ministra, per la quale tre giorni fa è stato chiesto il processo per truffa aggravata ai danni dell'Inps in una tranche del caso Visibilia sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid. Un'altra istanza di rinvio a giudizio per Santanchè arriverà nei prossimi giorni anche per l'accusa di falso in bilancio, contestata ad altre 16 persone e tre società del gruppo editoriale.