Milano, Santanchè: "Le inchieste? Male non fare, paura non avere"

"Non sono preoccupata. Male non fare, paura non avere. Sono assolutamente tranquilla". Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè a margine di Investopia a Milano, parlando delle inchieste che la coinvolgono.

Inchiesta Genova, Santanchè: tempistica desta qualche sospetto

Rispondendo a una domanda sui tempi delle inchieste, Santanchè ha tagliato corto: "Dovete chiedere alla Procura di Milano". "Direi che qualche sospetto lo destano. Ho piena fiducia nel governatore Toti, sono certa che dimostrera' la sua innocenza e che potra' ristabilire la verita'. Abbiamo visto l'accusa, vediamo la difesa". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanche' a margine di Investopia a Milano a proposito delle tempistiche dell'inchiesta che coinvolge il governatore della Liguria Giovanni Toti. Santanche' non crede che rappresentera' un contraccolpo per il centrodestra alle Europee: "No, non credo assolutamente. Credo che ormai gli italiani nella storia recente della nostra repubblica hanno visto tantissime indagini, tantissime persone messe come mostri in prima pagina sui giornali e poi assolte con formula piena per non avere commesso il fatto", ha concluso.

Entro maggio la seconda richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Daniela Santanchè e del suo compagno Dimitri Kunz