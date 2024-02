Sardegna, Sala: "Alleanza con M5S obbligata se si vuole vincere"

"Alla fine è chiaro che se si vuol vincere l'alleanza coi 5 stelle è un po' obbligata". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico di Humanitas University, commentando i risultati parziali delle elezioni regionali in Sardegna. "Però sarebbe ora che non solo dal Pd ma da entrambi i lati si sottolineassero più i momenti di convergenza che ciò che ci separa sennò non ci si muove. Detto ciò, è presto per cantare vittoria, ma anche a me da quello che arriva dalla Sardegna i segnali sembrano essere buoni", ha concluso.