Sardone si lancia per le Europee, sala stracolma e gente in corridoio

Buona la prima per Silvia Sardone. L'iniziativa con la quale presentava il suo libro 'Mai sottomessi - Cronache di un’Europa islamizzata', ieri sera alle 17 alla Fondazione Stelline, ha registrato il sold out, tanto che è stata obbligata a cambiare sala dall'afflusso di persone presenti. Sala stracolma e gente in corridoio per quella che non è solo la presentazione di un volume, ma anche - forse - la prima iniziativa in vista delle prossime Europee. Annunciato all'ultimo, è arrivato anche Matteo Salvini, che ha dispensato abbracci e selfie e che, contrariamente a quanto si pronosticava, si è fermato ben più dei 20 minuti previsti per un intervento lungo un'ora nel quale ha parlato anche della necessità di parlare del sindaco di Milano per tempo, poiché dopo Pisapia e due mandati di Sala, ha ammesso, "sono stati fatti errori da parte nostra".

Sardone si lancia per le Europee. Aperti i giochi nella Lega

Al netto dei discorsi sulle comunali l'evento della Sardone è anche la certificazione che le Europee sono cominciate. Anche in casa Lega. Lei è sicuramente una di quelle che si gioca il primo posto nella circoscrizione Nord-Ovest. Uno dei player di cui è incerta sia la forza che la reale possibilità di candidarsi è Angelo Ciocca. L'europarlamentare uscente è stato infatti recordman di preferenze la volta scorsa. Da allora però molto è cambiato, e anche se Ciocca ha un seguito fortissimo nel Pavese e non solo, è da confermare la sua presenza nella lista della Lega. Pare che il partito l'abbia rassicurato, malgrado le sue posizioni più vicine alla "Lega storica" di Bossi rispetto alla nuova Lega di Salvini, con la quale però - rassicurano i suoi - i rapporti si sono rasserenati soprattutto dopo le ultime regionali che avevano visto uno scontro abbastanza forte. Nella rosa dei "fortissimi" alle preferenze c'è poi Isabella Tovaglieri da Busto Arsizio, assai presente sui social così come Silvia Sardone. Anche lei è accreditata per competere per uno dei posti a disposizione. Ma quanti sono, questi posti? Questa è la vera incognita. Secondo i pessimisti saranno due. Secondo gli ottimisti saranno tre "ma con i resti". In ogni caso, c'è qualcuno che rimarrà a secco.