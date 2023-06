Sardone: "Una via a Berlusconi? Sì, è nel cuore di molti"

Silvia Sardone, attuale commissario della Lega per la provincia di Milano ma con una lunga militanza in Forza Italia alle spalle, contattata da Affaritaliani.it Milano, sostiene la proposta che inizia a farsi avanti di dedicare una via a Silvio Berlusconi: "Sosterrò senza dubbio questa proposta. Berlusconi, un grande politico e imprenditore illuminato ha segnato la storia italiana e rimarrà nel cuore di tantissimi cittadini. Una preghiera per lui, siamo vicini alla sua famiglia".