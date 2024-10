Saronno, uomo ucciso a colpi di pistola dopo una lite

Un uomo ucraino, un 46enne senza fissa dimora, è stato ucciso a colpi di pistola in pieno centro a Saronno (Varese), non lontano da Milano. L'omicidio si è consumato nella serata di domenica 27 ottobre intorno alle 21. I carabinieri che conducono le indagini, coordinate dal pubblico ministero di Busto Arsizio, mantengono il riserbo anche sul possibile movente. Il solo dato certo è che l'uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in quello che sembrerebbe essere un regolamento di conti. Gli investigatori cercano testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.