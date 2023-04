Saviano, intervento alla Bicocca: "Governo considera Orban virtuoso"

"Chi è al Governo in Italia considera Orban e l’Ungheria un modello virtuoso". Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervenuto alla conferenza di chiusura del secondo ciclo del corso di eccellenza Jean Monnet 'The Eppo and Eu Law: A step forward in integration', promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano Bicocca, con il patrocinio del Parlamento Europeo e il cofinanziamento della Commissione Europea.

Il giornalista: "Il primo ministro ungherese "è un modello di riferimento per i populisti italiani e non solo"

"Chi è al Governo - ha affermato - ha usato durante tutta la campagna elettorale Orban come proprio riferimento". Il primo ministro ungherese "è un modello di riferimento per i populisti italiani e non solo. Di fronte a questo - ha sottolineato - La Procura europea, la Eppo, è una garanzia, una speranza".