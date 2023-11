Sbarca a Milano il ristorante Gloria del francese Big Mamma

Il gruppo Big Mamma, fondato a Parigi nel 2013, arriva a Milano. L'attesa è tanta per questa creazione di Victor Lugger e Tigrane Seydoux rilevata - come riporta Pambianconews - dal private equity McWin che ha valutato la catena 270 milioni di euro. Attualmente il gruppo è già in mezza Europa, dalla Francia alla Spagna, passando per il Regno Unito, ma l'idea è quella di espandersi ancora di più, in Medio Oriente e negli Stati Uniti.

Sbarca a Milano il ristorante Gloria, dal primo dicembre in Brera

Gloria è un'insegna inedita del gruppo e, sempre secondo quanto riporta Pambianconews, aprirà il prossimo primo dicembre in via Tivoli 3, nella sempre più ricercata zona di Brera. Da cuore storico e artistico della città negli ultimi anni si sta affermando anche come centro di design e lusso, con nuove aperture nel campo degli alberghi di lusso e dei ristoranti ricercati.