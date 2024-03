Scala, l'appello degli orchestrali: "Avanti con Meyer altri due anni"

"L'Orchestra del Teatro alla Scala esprime preoccupazione per le continue indiscrezioni giornalistiche sul futuro del teatro. Ritiene che in questo momento sarebbe opportuno che l'attuale sovrintendente e direttore artistico Dominique Meyer potesse concludere il mandato nel pieno delle sue funzioni per quanto gia' programmato per la stagione prossima e quella successiva".

La lettera degli orchestrali della Scala al sindaco Sala

E' l'appello dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, contenuto in una lettera inviata al sindaco di Milano Giuseppe Sala, che e' anche presidente della fondazione, e al consiglio di amministrazione del Teatro scaligero. Ma c'e' di piu' nella missiva che riguarda il futuro dell'attuale sovrintendente il cui contratto scade tra un anno. "In considerazione delle difficolta' occorse durante il periodo di emergenza per la pandemia - e' la richiesta - una proroga al mandato permetterebbe di concludere compiutamente un valido percorso artistico".