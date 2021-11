Scala: Barenboim 'regala' Beethoven dopo il forfait della Staatskapelle

Un 'regalo' inaspettato per il pubblico del Teatro alla Scala di Milano e molto apprezzato. Il recital di piano che ieri sera ha visto il maestro Daniel Barenboim cimentarsi con le ultime tre sonate di Beethoven (la 109, la 110 e la 111), per una serata organizzata in 24 ore, e' stato un successo. L'idea e' nata e si e' sviluppata ieri pomeriggio quando un membro della Staatskapelle di Berlino, l'orchestra con cui e' in tourne'e, e' risultato positivo al Covid facendo sfumare i due concerti in programma, ieri sera e questa sera, che avrebbero visto sul podio il maestro argentino.

Barenboim, che alla Scala e' di casa (ne e' stato guida musicale dal 2011 al 2014) e che si era detto molto emozionato e felice di tornarci, ha accettato di esibirsi lo stesso. Non come direttore dell'orchestra ma al pianoforte, con questo concerto dal repertorio complicato, che lui ha eseguito con una concentrazione tangibile, grande intensita' e trasporto che hanno ammutolito tutto il Piermarini. Il pubblico in religioso silenzio per un'ora e 15 minuti di meraviglia, si e' poi fatto calorosamente sentire quando e' stato il momento di applaudire a lungo il maestro, dandogli il bentornato e un arrivederci a presto.