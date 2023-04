Scala, Beppe Sala: "Sovrintendente? Aperta ogni ipotesi"

Il futuro della Scala di Milano e del sovrintendente della Scala continua a tenere banco. "Tutte le ipotesi sono aperte", ha fatto sapere a tal riguardo il sindaco di Milano.

Le opzioni in campo

Prolungare il contratto dell'attuale guida del teatro Dominique Meyer per un anno, rinnovarlo per altri cinque, o pensare a un sostituto. Sono queste le opzioni in campo per il prossimo sovrintendente. Il sindaco di Milano Beppe Sala lo ha fatto sapere nel corso di una riunione odierna del cda in cui però non si è parlato di questo. "Non vogliamo affrontare adesso la questione - ha detto - ricordo che il cda della Scala si è sempre mosso in maniera unitaria e quindi il mio scopo sarà di evitare divisioni e trovare una soluzione, quando sarà necessario, che metta tutti insieme".